Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Nangarhar'ın 3. bölgesinde 3 tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, asker adaylarını taşıyan minibüs bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti. Saldırıda 9 asker adayıyla bir sivilin öldüğünü ifade eden Hogyani, aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişinin yaralandığını ifade etti. Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.