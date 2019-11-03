Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Paktika Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Paktika'nın Sarhavza ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti. Patlamada 7 sivilin öldüğünü kaydeden Aryen, ölenlerin aynı aileden olduğunu söyledi. "Bomba Taliban tarafından yerleştirildi" Aryen, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ifade etti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde meydana gelen patlamada 9 çocuk ölmüştü. AA

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