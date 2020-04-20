Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca-i Gar ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, militanların, Hoca-i Gar'ın Tepe-i Hava Şinasi bölgesindeki askeri karakola saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 17 güvenlik görevlisinin öldüğü, ikisinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği ifade edildi. Euronews Türkçe

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