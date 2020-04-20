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22 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü

20 Nisan 2020, Pazartesi 11:08
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca-i Gar ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, militanların, Hoca-i Gar'ın Tepe-i Hava Şinasi bölgesindeki askeri karakola saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 17 güvenlik görevlisinin öldüğü, ikisinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği ifade edildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Afganistan, Taliban, saldırı
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