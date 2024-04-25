İYİ Parti’den bir istifa daha

İYİ Parti Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir, partisinden istifa etti.

Aydemir açıklamasında “Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Partiden ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor. Ancak seçim sürecinde partiye zarar vermemek ve delegenin bana verdiği GİK üyeliği yetkisine ihanet etmemek için bekledim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Partiden ayrılıyorum” dedi. AA

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