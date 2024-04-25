Geçinemedikleri için çalışıyorlar

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Basın Sözcüsü Mehmet Emin Tangören, çalışan emeklilere ilişkin hazırladıkları verileri açıkladı.

Tangören, alım gücünün ciddi düştüğünü belirterek, “Emekli artık ne iş olsa yapıyor. Emeklinin çalışmaktan başka çaresi kalmadı” dedi. Tangören, hayat pahalılığına da dikkat çekerek şunları söyledi: “Giderek ağırlaşan hayat koşulları karşısında artık sadece hayatta kalmaya odaklanan ve hatta yakınlarının bakım yükünü de üstlenen emekliler her türlü işte çalışmaya başladı. İş bulamayan çocuklarına, işsiz kalan evlatlarına ve hatta torunlarına da bakmak zorunda kalan emekliler, yeniden iş yaşamına dönmeye başladı.” Ankara - Anka

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