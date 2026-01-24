Afganistan'daki şiddetli kar ve yağmur yağışı sebebiyle 61 kişi öldü

Afganistan'da son 3 günde etkili olan şiddetli kar ve yağmur nedeniyle 61 kişinin öldüğü, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Yusuf Hamad, yaptığı açıklamada, Afganistan'da etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışına ilişkin verileri açıkladı. Ülkede yağışlardan dolayı 61 kişinin öldüğünü, 110'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Hamad, 458 evin kısmen ya da tamamen yıkıldığını, yüzlerce hayvanın telef olduğunu belirtti. Hamad, köy yollarının da kapandığına işaret ederken, yerel yetkililere ulaşıldıkça rakamların artabileceğini vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 288

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.