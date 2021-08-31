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31 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

'Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri'

31 Ağustos 2021, Salı 01:39
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Afganistan Temsilcisi De Lys, Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri." dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Herve De Lys, Afganistan'ın başkenti Kabil'den video konferans ile katıldığı basın toplantısında, ülkede yaşanan krizde en fazla bedeli çocukların ödediğini söyledi.

Çocukların silahlı gruplarca kullanıldığı yönünde haberler aldıklarını ifade eden De Lys, sadece bu yıl 550 çocuğun çatışmalarda öldüğü, 1400'den fazla çocuğun ise yaralandığını belirtti.

De Lys, çocuklara onları ömür boyu felç bırakacak çocuk felci ya da hayati diğer aşıların yaptırılmadığını söyledi.

Çoğu çocuğun yetersiz beslenmeye maruz kaldığını anlatan De Lys, "Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri." dedi.

De Lys, UNICEF'in dün ABD'nin Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırılarında 7 çocuğun öldüğü yönündeki haberleri doğrulayıp doğrulayamayacağına ilişkin soruya ise "7 çocuğun öldüğünü anlıyoruz." cevabını verdi.

Kız çocuklarının eğitiminin kesintiye uğrayıp uğramadığına ilişkin ise De Lys, Taliban ile görüştüklerini ve şu ana kadar kız çocuklarının okula gitmesinin engelleneceğine dair bir emare görmediklerini söyledi.

AA

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