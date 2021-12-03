Afganlar için sınırları açık tutun

BM, dünyaya “Afgan sığınmacılara sınırları açık tutma” çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan’daki kriz ortamından göçerek başka ülkelere sığınmak isteyen sivillere kapılarını açmaları için uluslar arası topluma çağrıda bulundu. BMMYK’den yapılan yazılı açıklamada, Afgan sığınmacıların komşu ülkelerdeki insanî durumu değerlendirildi. Afganistan’a komşu ülkelerin sınırları kapalı tutması sebebiyle çok sayıda sivilin komşu ülkelere sığınma talebinde bulunamadığı kaydedilen açıklamada, “Başka ülkelere sığınmak isteyip Afganistan’ı terk edemeyenlerin durumu son derece ağır olup, bazı durumlarda hayati tehlike arz etmektedir.” ifadesi kullanıldı. Bölge ülkelerindeki BMMYK ofislerine sığınma talebinde bulunmak için gelen Afgan sivillerin sayısının Ağustostan bu yana arttığına işaret edilen açıklamada, sınırı geçemeyen birçok Afgan’ın uluslar arası koruma edinmeyi beklediği vurgulandı. Açıklamada, “Afganistan’da kızlara yönelik süregelen eğitim yasağı ve günlük hayata dair kısıtlamalar, halkın günlük hayatını olumsuz etkilemekte ve ülkeye insani yardımların ulaşımını engellemektedir.” ifadesi yer aldı. Ülkede ekonomik durumun giderek kötüleştiğinin altı çizilen açıklamada, mevcut ekonomik krizin binlerce kişiyi daha ülkeyi terk etmeye zorlayabileceği uyarısı yapıldı.

Komşulara çağrı

Pakistan, İran ve Tacikistan’ın, Afganistan’a kara sınırlarını kapatması sebebiyle Afgan sivillerin yasa dışı yollarla bu ülkelere geçiş yapmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, sığınmacıların insan kaçakçılarının elinde güvenliğinin olmadığı kaydedildi. Açıklamada, İran’ın, ülkeye ağustostan bu yana sığınan Afgan sığınmacılardan her gün yaklaşık 3 binini ülkesine iade ettiği ve Pakistan’ın da son 3 ayda günde ortalama 1800 sığınmacıyı Afganistan’a geri yolladığı belirtildi. Afganistan’ın komşu ülkelerine “sığınmacıları zorla geri yollama uygulamasını sonlandırma” çağrısının yapıldığı açıklamada, uluslar arası topluma da “Afganistan’dan gelen ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan sığınmacılara sınırları açık tutma” tavsiyesinde bulunuldu. BM, Afganistan’da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddî anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.