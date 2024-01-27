Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Afrika’nın elindeki tüm kaynaklarla gelecekte kendisini küresel bir güç merkezi haline getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu belirterek, “Afrika yoksul olamayacak kadar zengin.” dedi.

Akufo-Addo, Gana’nın Peduase şehrinde düzenlenen “Afrika Refah Diyalogları” başlıklı programın açılışında yaptığı konuşmada, kıtanın 60 yıllık birleşik bir Afrika hayalini gerçekleştirmeye hazır olduğundan hiç bu kadar emin olmadığını belirtti. Akufo-Addo, Afrika’nın petrol, gaz, mineraller dahil akla gelebilecek her türlü doğal kaynağa sahip bir kıta olduğunu ifade etti. Kıtanın 2030’a kadar dünya çapında 9 milyar insanı beslemek için tüm ekilebilir arazilerin yaklaşık yüzde 65’ine sahip olduğunu dile getiren Akufo-Addo, herkesi hem kolektif hem de bireysel olarak daha güçlü bir Afrika inşa etme hayaline katkıda bulunmaya çağırdı. AA

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