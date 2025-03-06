Ahmed Şara: Birlik olalım

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Gazze’de yaşananların tüm bölge için uyarı alarmı niteliğinde olduğunu belirterek Filistin halkının yerinden edilmesi çağrılarının tüm Arap milletini tehdit ettiğini söyledi.

Filistin halkının topraklarına dönme ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediklerini vurgulayan Şara, İsrail’in Suriye halkının haklarını da ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Suriye Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “İsrail, 1967’de Golan Tepeleri’ni işgal etmesinden bu yana halkımızın haklarını ihlal etmeyi bırakmadı. İsrail’in Suriye’deki ihlalleri tüm bölge barışını tehdit ediyor. İsrail’in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor.” AA

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