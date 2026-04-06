ÖTV hayatımızı alt üst ediyor

Hesap Uzmanı Tuncay Kapusuzoğlu, BirGün gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüksekliğinin geniş halk kesimleri üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirtti.

Dolaylı vergilerin gelir düzeyine bakılmaksızın herkesten aynı oranda alınmasının gelir dağılımını daha da bozduğunu ifade eden Kapusuzoğlu, özellikle petrol ve doğalgazdan alınan yüksek ÖTV’nin tüm mal ve hizmet fiyatlarına yansıyarak ekonomide zincirleme artışlara yol açtığını kaydetti. Motorlu taşıtlardaki yüksek ÖTV sebebiyle Türkiye’de araç fiyatlarının dünya ortalamasının üzerine çıktığını ve bunun geniş kesimler için araç sahipliğini zorlaştırdığını dile getiren Kapusuzoğlu, mevcut vergi yapısında yapılacak küçük düzenlemelerin dahi ciddi gelir kaybına yol açacağı gerekçesiyle ÖTV ve KDV’de kapsamlı bir reformun kısa vadede zor göründüğünü ifade etti. Haber Merkezi

