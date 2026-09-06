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6 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Kaptan ehliyeti nereden aldı?

06 Eylül 2026, Pazar
Girne’de 12 kişinin öldüğü 16 kişinin kaybolduğu faciada Filo Jet adlı yolcu gemisiyle ilgili soruşturma devam ederken, kazada kullanılan kaptanlık belgesi de tartışma konusu oldu. Kazaya ilişkin incelemelerde kaptan Mustafa Öz’ün yeterlilik belgesini Honduras’tan aldığı ve belgenin 2029 yılına kadar geçerli olduğu belirlendi.

Kaptanlık yeterliliği ile Honduras’taki uygulama arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzak Yol Gemi Kaptanlar Derneği Başkanı Zafer Akbulut, “Honduras’taki yapı, yetkili bir kurumdan ziyade bir ticarethane gibi çalışıyor. 3 ila 5 bin dolar arasında bir ödeme ile gemi ehliyeti alınıyor” dedi. Sabah’tan Ali Rıza Akbulut’un aktardığına göre, Honduras tarafından düzenlenen yeterlilik belgelerinin Türkiye’deki Türk bayraklı gemilerde geçerli olmadığını belirten Akbulut, bu kişilerin farklı ülke bayraklı gemilerde çalışabilmesinin ise uluslararası denizcilik kuralları kapsamında mümkün olabildiğini söyledi.

Haber Merkezi

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