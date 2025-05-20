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21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Almanya: Gazze'deki durum daha da kötüleşti

20 Mayıs 2025, Salı 19:30
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki durum daha da kötüleşti"

İsrail'e ve Filistin'e yaptığı ziyaret sırasında Gazze Şeridi'ndeki durumun "tahammül edilemez olduğunu" ifade ettiğini belirten Wadephul, "Bu (durum) daha iyiye gitmedi, daha da kötüleşti." İfadesini kullandı.

Wadephul, bu yüzden Gazze Şeridi'ndeki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiğini açıkça ifade eden ortak bir açıklamayı 20'den fazla ülkenin imzaladığını anımsatarak, "Bizim politikamız çok nettir: Biz iki devletli bir çözümden yanayız. Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden doğrudan ya da dolaylı zorla yerlerinden edilmesi olmamalı." diye konuştu.

ABD ve Rusya liderlerinin dün yaptığı telefon görüşmesini Avrupalılar olarak yakından takip ettiklerini belirten Wadephul, "Rusya'dan şimdi tek bir şey beklediğimizi defalarca dile getirdik: Koşulsuz ve derhal bir ateşkes. Ukrayna'nın hala buna hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Alman Bakan Wadephul, Rusya'nın bu önemli adımı şimdiye kadar atmadığını hayal kırıklığıyla tespit ettiklerini vurgulayarak, "Ve buna karşılık vermemiz gerekecek. Amerikalı müttefiklerimizin de bunu kabul etmeyeceklerini varsayıyoruz. Ben de bu çerçevede ek yaptırımlar konusunda düşünce yasağı olmaması gerektiğini savunacağım." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik AB 17. yaptırım paketinin onaylanacağını anımsatan Wadephul, bunun da "Rus savaş makinesinin olanaklarını" sınırlayacağını savundu.

Yaptırım paketinde, Rus gölge filosunun yaklaşık 200 gemisinin listeye alınacağını ifade eden Wadephul, "Buna acilen ihtiyaç duyuluyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, onun somut adımlar atmasını beklediğimize dair net bir sinyal göndermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Wadephul, Putin'in yanıt vermediği ve ciddi müzakerelere hazır olmadığı sürece, Avrupa'nın onun ekonomik ve siyasi manevra alanını kısıtlayacak ek yaptırım paketleri hazırlamaya ve daha fazla tedbir almaya hazır olacağını kaydetti.

Suriye'ye yönelik yaptırımlar

Wadephul, AB'nin Suriye ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirterek, "Yeni yönetime gerçek bir şans vermek istiyoruz ve bu nedenle ilk adım olarak, şimdiye kadar ağırlıklı olarak Suriye merkez bankasıyla ilgili olan yaptırımları kaldıracağız ve hafifleteceğiz." şeklinde konuştu.

Bu yolda ilerlemeye devam edilmesi için çaba harcayacağını aktaran Wadephul, "Suriye rejimine bir şans veriyoruz, ancak ülke içinde tüm halk gruplarını ve dini grupları içeren kapsayıcı bir politika (izlemesini) bekliyoruz." dedi.

Alman Bakan Wadephul, geleceğini kendi ellerine alabilecek birleşik bir Suriye'nin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

AA

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