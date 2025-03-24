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25 MART 2025 SALI - YIL: 56

Almanya, İsrail'i kınadı

24 Mart 2025, Pazartesi 22:53
Almanya, İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birimler olarak tanıma kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da işgal ettiği 13 yerleşimi bağımsız birimler olarak tanımasına tepki göstererek, "(İsrail) Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Bu karar, iki devletli çözüm vizyonunu aktif bir şekilde baltalıyor" dedi.

Alman hükümetinin İsrail'in yerleşim politikasını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu vurgulayan Wagner, "Bu nedenle bu politikanın sona erdirilmesi ve bu kararların geri alınması gerektiği açıktır." diye konuştu.

Gazze'deki duruma da değinen Wagner çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek, "Bu durum sadece kalan rehinelerin kaderini tehlikeye attığı için değil, aynı zamanda Gazze'deki insani durumu bir kez daha felakete sürüklediği için de son derece endişe vericidir." dedi.

Wagner ayrıca Filistinli sivillere yönelik bombardıman devam ederken Gazze'nin "tamamen yıkılacağı" tehdidinde bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı sert bir dille eleştirerek, Katz'ın son açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Wagner, İsrail'in Gazze'ye su ve elektriği kesmesi ve mal tedarikini 22 gündür askıya almasının 2 milyondan fazla Filistinliyi ciddi bir insani krizle karşı karşıya bıraktığının altını çizerek, "Bu nedenle İsrail hükümetine, su ve elektrik de dahil olmak üzere insani erişimi yeniden sağlaması ve uluslararası insani hukuka uygun olarak tıbbi bakıma erişimi temin etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, bağımsız yerleşimler olarak tanınan yerleşim birimlerinin Alon, Harasha, Kerem Reim, Neria, Migron, Shvut Rachel, Avnat, Brosh HaBika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei HaNahal ve Gevaot olduğu aktarılmıştı.

AA

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