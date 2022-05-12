Almanya KRV Eyaleti Başbakanı: Türkler bizim için büyük bir zenginlik

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin zengin kimlik ve kültüre sahip bir ülke, çeşitli bölgelerinden gelerek eyaletlerinde yaşayan milyonlarca Türk'ün de kendileri için büyük bir zenginlik olduğunu söyledi.

Genel seçimlerde Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet'in eyalet başbakanlığı görevini bırakmasıyla ​​​​​​​27 Ekim 2021'den itibaren bu görevi yürüten ve 15 Mayıs'ta KRV eyaletinde yapılacak seçimlerde Almanya Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) KRV Başbakan adayı olan Wüst, değerlendirmelerde bulundu.

Wüst, eğitimi toplumsal ilerlemenin anahtarı olarak gördüklerini ve eğitimde dijitalleşmeye önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eyaletimizde 10 bin ek öğretmen işe alıp, ek çocuk bakım yerleri oluşturduk ve 10 bin ek öğretmen daha almayı planlıyoruz. Çok dilliliğin potansiyelinden daha iyi yararlanmak istiyoruz. Türkçe, KRV'de milyonlarca insan tarafından konuşulan bir dil. Türkçe derslerinin gerek ana dil gerekse yabancı dil dersi olarak verilmesinin doğru ve önemli olduğunu düşünüyorum.

İster spor kulübü olsun ister okul, mahalle ya da meslek hayatımda Türkiye'nin her yerinden gelen insanlarla tanıştım. Bu insanları büyük bir zenginlik olarak görüyorum. Türkiye, zengin kimlik ve kültüre sahip bir ülke. Eyaletimizde milyonlarca Türk asıllı insan yaşıyor. Dünyanın her yerinden insanların bizimle yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için buraya gelmesinden dolayı gurur duyuyoruz."

"Göç, KRV eyaleti için demografik, ekonomik ve kültürel öneme sahip"

Almanya'nın göç ve entegrasyon ülkesi olduğuna işaret eden Wüst, Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşayanların yaklaşık üçte birinin göç geçmişi bulunduğunu aktardı.

Wüst, bu çeşitliliğin toplum için sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Örneğin, göçmenler ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Yalnızca KRV'de göçmen geçmişi olan 175 bin serbest meslek sahibi var ve her 4 girişimciden biri göçmen geçmişine sahip. Bu insanlar, binlerce kişiye yeni iş imkanı yaratıyor. Geçen günlerde Grevenbroich'te bir şirketi ziyaret ettim. Türk kökenli iki girişimci tarafından yönetilen orta ölçekli bu şirket, tarım sektörü için yenilikçi ürünler üreterek 40'tan fazla kişiye istihdam yaratıyor. Göç, KRV eyaleti için demografik, ekonomik ve kültürel öneme sahip. Bu benim kişisel görüşüm ve eyalet seçimlerinde, CDU seçim programımızda da bu böyle yer alıyor."

KRV'nin Almanya'da entegrasyon politikasının öncüsü olduğunu vurgulayan Wüst, "2030 Katılım ve Entegrasyon Stratejisi'nin bir parçası olarak açık siyasi hedefimiz, göçmen geçmişine sahip tüm insanların entegrasyonudur. Göçmen kökenlilerin katılım olanaklarını artırıyor, onlara devlet kurumlarını açıyor ve toplumsal uyumu güçlendiriyoruz. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren 'Katılım ve Entegrasyon Yasası', Almanya'daki en modern entegrasyon yasasıdır. Eyalet hükümeti, entegrasyon politikasında uzun vadeli planlama ve güvenilirliği sağlamak için bütçeden yılda 130 milyon avro sağlıyor. Bu, ülke çapında benzersizdir." diye konuştu.

Türk ve Müslümanlara yönelik saldırılar

Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırılara da değinen Wüst, şunları kaydetti:

"Eyalet hükümeti olarak her türlü ayrımcılığı ve her ırkçı olayı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve buna karşı kararlı adımlar atıyoruz. KRV'de ırkçılığa ve insan düşmanlığına yer yok. Yakın geçmişte camilere veya Müslüman mezarlıklarına yönelik yaşanan saldırılarda olduğu gibi ırkçı olaylar, barış içinde bir arada yaşamayı yok ediyor ve bir korku atmosferini körüklüyor.

Örneğin; iş piyasasında, günlük yaşamda göçmen geçmişine sahip kişilere karşı bireysel ayrımcılığa karşı net bir mesaj gönderiyoruz. İlk önemli adım, her türlü eşitsiz muameleyi bu şekilde kabul etmemiz ve etkilenenlerin endişelerini ve korkularını ciddiye almamızdır. Bu nedenle KRV'de örneğin, Müslüman ve Yahudi karşıtı olayların kaydedildiği ve cezai sorumluluk sınırının altında bir suç olsa bile bunların listelendiği bir arşiv kaydı tutuyoruz."

"Ezan okunması uyuma katkı sağlayabilir"

Wüst, Köln Belediyesinin bir "model proje" olarak cuma günleri hoparlörden ezan okunmasına izin vermesiyle ilgili "Ezan okunması uyuma katkı sağlayabilir. Bu, konunun belediyede geniş çapta tartışılıp koordine edildiği anlamına gelir. KRV'de farklı dinden insanların göçü geçmiş yıllara dayanır. Alman ekonomik mucizesi, göçmenler olmasaydı mümkün olmazdı. Göçmenler ve onların torunları kaldıkları için minnettarım. İnançlarını icra etmekte özgür olmalıdırlar. Gerek benim gerekse partim CDU için din özgürlüğü çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

KRV'de 15 Mayıs Pazar günü yapılacak eyalet seçimlerinde oy kullanma hakkı olan Türk asıllı vatandaşlara seslenen Wüst, herkesin demokratik haklarını kullanmalarını istedi, seçime katılanların kendisi ve partisi CDU'ya vereceği oyun kendisini mutlu edeceğini söyledi.