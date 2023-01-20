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21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Almanya’nın nüfusu 2022’de rekor kırdı

20 Ocak 2023, Cuma 20:00
Almanya’nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle geçen yıl son üç yıldaki durgunluğa son vererek bir önceki yıla göre 1,1 milyon kişilik artışla 84,3 milyon seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nüfus artışına ilişkin 2022 öncü verilerini açıkladı. Buna göre, başta Ukrayna olmak üzere yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2022’deki nüfusu 1,1 milyon kişi artarak 84,3 milyonla rekor seviyeye ulaştı.

Destatis açıklamasında, 2022’deki net göçün bir önceki yıla göre (2021-329 bin 163) dört kattan fazla arttığını bildirilerek, aynı zamanda geçen yıl net göçün Almanya’nın istatistikleri toplamaya başladığı 1950’den bu yana en yüksek seviyede olduğu aktarıldı.

AA

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