Almanya'nın yeni Başbakanı: Gazze'deki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerden derin endişe duyduklarını söyledi.

Merz, dün başbakan seçildikten sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin bir gazetecinin sorusuna cevap veren Merz, "Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Merz, İsrail hükümeti ve ordusunun meşru çıkarları bulunduğunu savunarak, "Ancak onların Gazze Şeridi'ndeki sivil halka karşı da insani yükümlülükleri bulunuyor. İsrail hükümetinin bu yükümlülüğün bilincinde olduğunu ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yardım malzemelerine ulaşmak için çok çeşitli seçeneklerin bulunduğunu vurgulayan Merz, "Onlar bunlardan faydalanabilmeli. Bunu yapmak İsrail hükümetinin sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un hafta sonu İsrail'e gideceği bilgisini paylaşarak, bunu İsrail hükümetine de söyleyeceğini aktardı.

"Kayıtsız şartsız İsrail'in yanındayız." ifadesini kullanan Merz, İsrail'in de sivil halka karşı sorumlulukları bulunduğunu kaydetti.

"Ukrayna'da kalıcı barış için ortaklarla çalışıyoruz"

Başbakan Merz, Macron ile Fransa-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi. Merz, "Ukrayna'ya verdiğimiz desteği daha da iyi koordine etmek, ulusal savunma ve tedarik planlarımızı daha da uyum içinde olmasını sağlamak ve güvenlik ve savunma politikasına ilişkin stratejik sorulara yeni yanıtlar bulmak istiyoruz." dedi.

Ukrayna'nın mücadelesinde Almanya ve Fransa'ya güvenebileceğini vurgulayan Merz, ABD Başkanı Donald Trump'a da savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'daki ölümleri durdurmak için destek verdiklerini söyledi.

Merz, "Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için ABD, Ukrayna ve Avrupalı ortaklarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri

Bir ateşkes üzerinde mutabık kalındığında, ABD'nin liderliği ve katılımıyla ateşkesin izlenmesine katılmaya hazır olduklarını anlatan Merz, ayrıca ortaklarla birlikte Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlayabileceklerini belirtti.

Kalıcı bir ateşkes sağlanmasına ve Rusya ile buna ilişkin bir anlaşma yapılmasına kadar Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin kapsamı hakkında bir şey söyleyemeyeceklerini ifade eden Merz, "Çünkü henüz koşulları bilmiyoruz. Bizim açımızdan ABD'nin bu süreçte ve Ukrayna'ya yönelik sonraki güvenlik garantilerinde yer almaya devam etmesi önem taşıyor." şeklinde konuştu.

"Amerikalılara ihtiyaç duyuyoruz"

Merz, ABD'nin siyasi ve askeri angajmanı olmadan Ukrayna'daki savaşın sona erdirilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupalılar şu anda bunun yerini alamazlar ve Ukrayna için güvenlik garantileri içeren bir ateşkes anlaşması veya barış anlaşmasının güvence altına alınması, ABD'nin de buna uygun bir şekilde dahil olmasıyla sağlanmalıdır."

Avrupalıların barış çözümüne katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Merz, "Amerikalılara da ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz." dedi.

Bunu ABD hükümetiyle yapacağı görüşmelerde de dile getireceğini söyleyen Merz, ABD'nin NATO'da ve Ukrayna'da sorumluluklarını üstlenmeye devam etmesini istedi.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Macron ile Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi de ele aldıklarını bildiren Merz, bunun tetikleyicisi olan turistlere yapılan terör saldırısını Alman hükümetinin sert bir şekilde kınadığını belirtti.

Bu iki nükleer güç arasında dün gece yaşanan çatışmaları büyük bir endişe ile izlediklerine dikkati çeken Merz, şimdi itidalli olunması gerektiğini ve gerilimin artmasına kimsenin çıkarına olmadığını ifade etti.

Merz, Avrupa ve bölgedeki partnerlerle ihtilaftaki taraflarla temasta olduklarını, etkilerini kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Almanya-Fransa ilişkileri

Macron ile Avrupa için Almanya-Fransa ilişkilerine yeni bir başlangıç yapılmasına karar verdiklerini dile getiren Merz, iki ülkenin dostluğuna yeni bir ivme kazandıracaklarını ve her düzeydeki işbirliğini daha da derinleştireceklerini anlattı.

Merz, Avrupa'nın güvenlik ve savunma kabiliyetlerini daha da artırmak ve NATO içindeki Avrupa ayağını daha da güçlendirmek için ortak tedbirler alacaklarını ve savunma işbirliklerini hızlandırarak derinleştireceklerini sözlerine ekledi.