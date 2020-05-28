Amerika: Anlaşmazlıkların şiddetlenmesi kaçınılmaz

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD yönetiminin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması nedeniyle yaptırım uygulama olasılığını gözden geçirmeye devam ettiğini belirtti.

S-400’lerin alınmasından ve olası kullanımından derin endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Palmer, “Kaygılarımız ve onların giderilmesine ilişkin yöntemler hakkında Türk partnerlerimizle diyaloğa devam ediyoruz. Türkiye’nin bu yöntemleri uygulayacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Palmer, “Bu özellikle Rus askeri teçhizatın alımı alanıyla ilgili. Bunun bir NATO müttefiki için yersiz olduğunu ve ABD ile Türkiye’yi, aralarındaki anlaşmazlıkların şiddetlenmesinin kaçınılmaz olduğu bir konuma getirdiğini düşünüyorum” diye konuşmuştu.

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