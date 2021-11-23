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23 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Amerika'daki Uber davasında karar

23 Kasım 2021, Salı 15:12
Türkiye'deki tüm faaliyetleri durdurulan ve internet sitelerine erişimi engellenen özel ulaşım firması Uber'in, ABD'deki Uber Technologies Inc. adlı şirketinin faaliyetlerine yönelik açılan "haksız rekabet" davası reddedildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki 8. duruşmaya, davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası adına avukat Feyza Çom, Amerika'da bulunan davalı Uber Technologies Inc. adına ise avukat Nesli Nur Alptekin katıldı.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği bilirkişi ek raporu mahkemeye sunulurken, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan iki raporda da Uber uygulamasının Türkiye'de Uber Technologies Inc. tarafından değil, Uber B.V. şirketi tarafından sağlandığı yönünde görüş bildirildi.

Davacı ve davalı taraf avukatları tarafından ek rapora ilişkin beyan dilekçelerinin de mahkemede olduğu belirtilirken davacı avukatı Feyza Çom, itirazlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, "İtirazlarımız doğrultusunda tekrar karar verilsin." dedi.

Davalı Uber Technologies Inc. avukatı Nesli Nur Alptekin ise "Mahkemeye ulaştırılan her iki bilirkişi raporunda da Türkiye'deki Uber hizmetlerinin müvekkilimiz şirket tarafından verilmediği tespit edilmiştir. Davanın reddini talep ederiz." diye konuştu.

Talepleri değerlendiren mahkeme, yeniden rapor alınması talebini, teknik incelemenin yapılmış olması ve itirazlar hususunda mahkemece karar verilebileceği gerekçesiyle reddetti.

Tekrar söz alan davacı avukatı davanın kabulüne, davalı avukatı ise davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tahkikat aşamasının tamamlandığını belirterek, davanın sübut bulmaması gerekçesiyle reddine hükmetti.

Taksici eylemleri ve dava süreci

2014'te İstanbul'da kullanılmaya başlanan ve Türkiye'de 5 milyon kullanıcı tarafından hizmet alınan Uber'le ilgili İstanbul'daki taksiciler adına Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerince, İstanbul 10 ve 11. Asliye Ticaret Mahkemelerine, Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talepli "haksız rekabet" davaları açılmıştı.

Davacılar ayrıca ABD'deki şirket Uber Technologies Inc.'in faaliyetlerinin durdurulmasını da talep etmişti. Taksicilerin dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia edilerek, taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçilmesi, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm faaliyetlerinin durdurulması istenmişti.

Davaların daha sonra birleştirildiği İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporlarının alındığı ve tartışmaların yaşandığı yargılama süreci sonunda 16 Ekim 2019'da nihai kararını vermiş ve Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız rekabetin men edilmesine, Uber hizmetlerinin sunulduğu www.uber.com ve Uber mobil uygulamaları ile Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine hükmetmişti.

Kararla Türkiye'de Uber'in faaliyetleri durdurulmuştu.

AA

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