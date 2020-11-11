Ankara Siteler'de yangın: Çevredeki binalara da sıçradı

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı. Yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, yanan binanın yanındaki Abdullah Tokur Ortaokuluna alevlerin sıçramaması için çalışıyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Yavaş, yanan işletmenin arkasındaki binada kalan Suriyelilerin de tahliye edildiğini söyledi. Yavaş, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. AA

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