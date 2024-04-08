Arakanlı Müslümanların isyancılarla savaşmak için askere alındığı iddiası

Myanmar'da askeri yönetimin, şubattan bu yana en az 100 Arakanlı Müslüman'ı, isyancı gruplarla devam eden çatışmalara destek için askere aldığı iddia edildi.

BBC'nin Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Sittwe kentindeki kamplarda yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Myanmar ordusunun, vatandaşlık, gıda ve maaş vaadiyle şubattan bu yana en az 100 Arakanlı Müslüman'ı, isyancı gruplarla savaştırdığı belirtildi.

Güvenliği için haberde adı değiştirilen 31 yaşındaki Arakanlı Müslüman Muhammed, şubat ortasında yanına gelen Baw Du Pha kampı yöneticisinin, Myanmar ordusundan askeri eğitim alması gerektiğini, aksi takdirde 3 küçük çocuğu ve eşinin zarar göreceğini söylediğini aktardı.

Bunun üzerine Sittwe'de bulunan 270'inci Piyade Taburu'na götürülen Muhammed, 2 haftalık askeri eğitimin ardından evine geri gönderildiğini ifade etti.

Eve döndükten 2 gün sonra orduya geri çağırılan Muhammed, 250 askerle gemiye bindirilerek Hindistan sınırındaki Chin eyaletinde yer alan Rathedaung kasabasında silahlı çatışmalarda savaşmaya zorlandığını belirtti.

Muhammed, Myanmar ordusunda, isyancı güçlere karşı 11 gün savaştığını ve iki bacağına da şarapnel isabet etmesi nedeniyle tedavi edilmek için Sittwe'ye geri gönderildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Ohn Taw Gyi kampından Mahmut da şubatta orduya çağırılan kardeşi Hüseyin'in, askeri eğitim aldığını, şimdi de cepheye çağrılmamak için saklandığını anlattı.

Askeri hükümet iddiaları reddetti

Myanmar Askeri Hükümeti Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, Arakanlı Müslümanların cepheye gönderilmesine yönelik planları olmadığını belirtti.

Zaw Min Tun, "Güvenliğini sağlamak istediğimiz (Arakanlı Müslümanların) kendilerini savunmakta bizlere yardımcı olmasını rica ettik." diye konuştu.

Öte yandan Sittwe'deki 5 farklı kampın sakinlerinin ifadelerine göre, ordu ve yerel hükümet yetkililerinden oluşan ekipler şubatta kampları gezerek, genç erkekleri askere alacaklarını ve katılanlara yiyecek, maaş ve vatandaşlık vereceklerini duyurdu.

Kamp sakinleri, askere alınan erkekleri götürmek için geri dönen ordunun, Arakanlı Müslümanların cephede asker değil milis olarak savaşacağını belirterek, vatandaşlık teklifini geri çektiğini iddia etti.

Bir kamp komitesi üyesi, ordunun tekrar askere alınabilecek erkeklerin listesini talep ettiğini ve kamp yöneticilerinin topladıkları bağışlarla aileleri destekleyecekleri vaadiyle yoksul ve işsiz erkekleri cepheye katılmaya ikna etmeye çabaladığını öne sürdü.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen silahlı gruplar Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinde Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.