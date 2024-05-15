"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Slovakya Başbakanı silahlı saldırıda yaralandı

15 Mayıs 2024, Çarşamba 19:57
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Slovakya Haber Ajansının (TARS) haberinde, Trencin bölgesinde yer alan Handlova'daki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.

 

Haberde, silahlı saldırıda, Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

 

Başbakan'ın sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamada ise suikast girişiminde bulunulan Fico'nun vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, hayati tehlikesi bulunan Başbakan'ın, saldırıya uğradığı Handlova'dan başkent Bratislava'ya yaklaşık 215 kilometre uzaklıktaki Banska Bystrica eyaletine helikopterle aktarıldığı bildirildi.

Öte yandan, emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

Avrupalı liderler, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Avrupalı liderler, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya destek ve dayanışma mesajı verirken, saldırıyı şiddetle kınadı.

Fico'nun saldırıya uğradığı haberinin ardından Avrupalı liderler, arka arkaya açıklama yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yazılı açıklamasında, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan alçakça saldırının haberini derin bir şokla öğrendim. Bütün düşüncelerim onunla, ailesiyle ve dost Slovak halkıyla birlikte. Ayrıca İtalyan hükümeti adına her türlü şiddeti, demokrasi ve özgürlüğün temel ilkelerine yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

İrlanda

İrlanda Başbakanı Simon Harris, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin Avrupalı meslektaşı Robert Fico, ailesi ve Slovakya halkıyla olduğunu belirterek, "Demokrasiye yönelik şok edici ve alçakça saldırı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç haberi duyunca şok olduk. Tüm düşüncelerimiz Başbakan Fico ve ailesiyle." ifadelerini kullandı.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Slovakya Başbakanı Fico'nun suikast girişimine uğramasına ilişkin X'ten yaptığı açıklamada, "Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik korkakça suikast girişimi haberi beni derinden sarstı. Şiddetin Avrupa siyasetinde yeri olmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Şansölye Scholz, düşüncelerinin Robert Fico, ailesi ve Slovakya vatandaşlarıyla olduğunu kaydetti.

Slovenya

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, X'ten yaptığı paylaşımda, "Slovakya Başbakanı Fico'nun bir suikast girişiminde yaralandığını öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da X'teki paylaşımında, Fico'ya düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını belirterek, "Slovakya'da yaşananlar karşısında şok oldum. Meslektaşım Fico'ya acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından, Fico'ya düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını belirterek, "Avrupa değerlerini tehdit eden bu tür eylemleri şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'den kınama, NATO'dan dayanışma mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve en değerli ortak değerimiz olan demokrasiye zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X'teki paylaşımında, saldırı haberi karşısında "şok olduğunu" belirterek "Hiçbir şey şiddeti ya da bu tür saldırıları haklı gösteremez. Düşüncelerim Başbakan ve ailesiyle birlikte." mesajını paylaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, sosyal medya paylaşımında, saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirerek, "Avrupa Parlamentosu adına bu şiddet eylemini kınıyorum." ifadesine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X'ten yaptığı paylaşımda, "Başbakan Robert Fico'nun vurulması karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim Robert Fico, sevdikleri ve Slovakya halkıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

Polonya

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X hesabından, "Robert, bu çok zor anda tüm düşüncelerim seninle." şeklinde paylaşımda bulundu.

İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya paylaşımında saldırıyı kınayarak bunun, "Avrupa'nın demokratik toplumlarına yönelik" bir saldırı olduğunu kaydetti.

Estonya

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, X paylaşımında, "suikast girişimi karşısında derinden sarsıldığını" belirterek, "Seçilmiş bir lidere yönelik saldırı aynı zamanda demokrasi fikrine yönelik bir saldırıdır. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim, ailesi ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Romanya

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, sosyal medya paylaşımında, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya en içten duygularımı iletiyorum. Bu tür aşırı eylemlerin hiçbir haklı gerekçesi yoktur ve failler sorumlu tutulmalıdır." çağrısı yaptı.

Hollanda

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Fico'nun silahlı saldırıya uğramasından dolayı şoke olduğunu söyledi.

Rutte, sosyal medya hesabından, "Uzun süredir meslektaşım olan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulması karşısında şoke oldum. Kendisine sabırlar diliyorum, düşüncelerim onunla ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

Belçika

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, X'ten, "Fico'ya yönelik saldırının demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu" kaydederek, "Bu tür bir şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Meslektaşıma acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ailesi, dostları ve Slovakya halkıyla birliktedir." mesajını paylaştı.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, X hesabından saldırıya ilişkin, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Bu tür şiddet eylemlerine karşı sıfır tolerans gösterilmelidir. Kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor ve Başbakan Fico'ya acil şifalar diliyorum." paylaşımını yaptı.

Letonya

Letonya Başbakanı Evika Silina, X paylaşımında, saldırı haberi nedeniyle derinden sarsıldığını kaydederek, "Şiddet eylemlerinin toplumda yeri yoktur. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu trajik anda düşüncelerim Başbakan Fico, yakınları ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Fico'ya yönelik suikast girişimiyle şoka uğradığını belirterek, bu tür şiddet eylemlerinin hiçbir toplumda yeri olmadığını vurguladı.

Miçotakis, Fico'ya acil şifalar diledi.

Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X'ten yaptığı açıklamada, "Dostum Başbakan Robert Fico'ya düzenlenen menfur saldırı beni derinden sarstı." ifadesini kullandı.

Orban, acil şifa dileklerinde bulunarak, "Tanrı onu ve ülkesini korusun." temennisinde bulundu.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovak meslektaşına yönelik düzenlenen saldırının kendisini derinden sarstığını belirtti.

Nehammer, birkaç gün önce Fico ile telefonda görüştüklerini anımsatarak, "Kendisine hızlı ve tamamen iyileşmesi temennisinde bulunuyorum. Nefret ve şiddet demokrasilerimizde barınamaz. Bunlara karşı tam bir kararlılıkla mücadele etmeliyiz." görüşünü paylaştı.

Çekya

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırının kendisini derinden sarstığını belirterek, acil şifa temennisinde bulundu.

Fiala, şiddete tolerans gösterilemeyeceğini vurgulayarak şiddetin toplumda yerinin olmadığını ifade etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, ülkenin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 408
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD, 1 milyar dolarlık mühimmatı İsrail'e göndermek için adım attı'

    Sivillerin toplandığı alan İsrail tarafından bombalandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Slovakya Başbakanı silahlı saldırıda yaralandı

    Brezilya'daki ölü sayısı 148'e yükseldi, 127 kişi kayıp durumda!

    BM Genel Sekreteri dehşete düşmüş!

    Dünya genelinde 75 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi

    İsrail'e ''hızlı'' silah sevkiyatını veto edecek

    Avrupa Gazze Hastanesi de hizmet dışı kaldı
    📷

    “Özgür Filistin için yatırımını çek”

    Bu paketle tasarruf hayal

    Pakette Saray ve zenginleri yok

    Tasarruf değil, giyotin paketi

    ‘İhaleler denetim dışında’

    Ekonomiyi bu hale getirenlerle hiçbir şey düzelmez

    Pentagon’da “İsrail’e tepki” istifası

    Düşmanımız nefret, ırkçılık ve sömürgecilik

    İhale düzeni değişmeden tasarruf olmaz

    'Önce Kalyon ve Cengiz’den milyar euroluk kirayı alsın'

    Yargıtay'ın yeni başkanı Kerkez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Normalleşmenin asgarî şartları
    Osman ZENGİN

    Bursa mevlidini nurlandıranlara selâm olsun!
    Cevher İLHAN

    Siyasi katakulli ve komplolar
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindar ve hakiki dindar kimdir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hollywood oyuncusundan hutbe!
    Ahmet BATTAL

    Dolgu malzemeleri ile dolu TBMM
    Mehmet Ali Ergenekon

    Adem Akdemir ağabeyin ardından
    Mikail YAPRAK

    Sevgi küllenmesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kırım’a sefer var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.