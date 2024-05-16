Tasarruf paketine tepkiler devam ediyor - Kim yediyse hesabı ödesin

Büro-İş Sendikası, “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ile ilgili açıklamasında “Yediler bitirdiler hesabı bize ödetecekler. Kim yediyse hesabı onlar ödesin” dedi.

Bu paketle tasarruf hayal

Tasarruf değil, giyotin paketi

Pakette Saray ve zenginleri yok

Kamu çalışanları da karşı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in birlikte açıkladıkları tasarruf paketine ekonomistlerin eleştirileri ve vatandaşların tepkisi artarak devam ederken, kamu çalışanları da karşı çıkıyor.

“Haklarımıza dokunma”

Büro-İş Sendikası Başkanı Alay Hamzaçebi: “IMF bile bu kadar vicdansızlık yapmadı. Yediler, bitirdiler, hesabı bize ödetecekler. Kim yediyse hesabı onlar ödesin. İktidarı uyarıyoruz. Memurdan uzak dur. Haklarımıza dokunma.”

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Kim yediyse hesabı ödesin

Büro-İş Sendikası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni protesto etti.

Sendika Başkanı Alay Hamzaçebi, şunları söyledi: “Birçok yerde ev kiraları kamu görevlilerinin maaşlarının üzerindedir. Son yıllarda başta büyükşehirler olmak üzere tatil beldelerinde ev kiralarında meydana gelen fahiş artışlar, kamu görevlilerinin bu şehirlerde çalışmalarını imkânsız hale getirmiştir. Yüksek kiralar nedeniyle büyükşehirlerde kimse çalışmak istemiyor. Bu şehirler sürgün şehri olmuştur. Memurun barınma sorunu artarak devam etmektedir. Kamu lojman kiralarının nispeten daha uygun olması bir nebze memurun barınma sorununa çözüm olmaktadır. Lojman sayısı artırılacak yerde elden çıkarılması kamu hizmetlerini aksatacak ve verimini olumsuz etkileyecektir.”

Haklarımıza dokunmayın

“Anayasa’nın ilk dört maddesinde bulunan sosyal devlet ilkesini bu iktidar fiilen Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile ortadan kaldırmış olacak. Öte yandan hükümet, bu paketi pandemi ve deprem ile süslenerek ajitasyon yapmaktadır. Kılıf baştan uyduruluyor. Dertleri söz verdikleri seyyanen zammı emeklilere vermemek, 3600 ek gösterge verilmesi gerekenlere vermemek, kira desteğini vermemek, giyim yardımını vermemek, memur ve emekliye TÜİK’in uydurulmuş enflasyon oranları ile düşük zam vermek için hükümet şimdiden kendine yol yapıyor. 11 trilyon 89 milyar TL’lik bütçede memurun kazanılmış hakları çerez parası sayılır. IMF bile bu kadar vicdansızlık yapmadı. Yediler bitirdiler hesabı bize ödetecekler. Kim yediyse hesabı onlar ödesin. İktidarı buradan uyarıyoruz. Memurdan uzak dur. Haklarımıza dokunma.”

Mağduriyet artacak

“Servis hizmeti toplu taşımadır. Büyükşehirlerde ulaşım sorunu her geçen gün artmaktadır. İşe gelip gitmeler saatlerce zaman alacak, yakıt masrafı artacak. Evden işe, işten eve giderken bile yorgun gidilmiş olacak. Bu durum iş verimini olumsuz etkileyecek, trafik yoğunluğuna sebep olacak. Ayrıca engelli çalışanların da mağduriyeti artacak. Bir yandan bakanlar, bakan yardımcıları, danışmanları, bürokratlar, onlarca korumalar ve araçlar aile boyu savurganlık sürerken, diğer taraftan memurun servisinin kaldırılmasını ve giyim yardımının kesilmesini kabul etmiyoruz. Anayasa ile korunan ve kanun hükmünde olan toplu sözleşme ile kazanılan servis hakkımıza ve giyim yardımımıza dokundurtmayız.”

Ankara - Anka

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Üç aylık harcama bir yıldakini geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kamuda ‘tasarruf paketi’ni açıklayana kadar yılın ilk üç ayından temsil, tanıtma, ağırlama, toplantı ve organizasyon giderleri geçen yılın aynı dönemine göre altı katın üzerinde çıktı. Temsil ve tanıtma giderleri kapsamında geçen yıl ilk üç aydan yaklaşık 120.3 milyon lira harcanmışken, bu yıl yaklaşık 801.1 milyon lira harcandı.

Taşıt kiralama ise geçen yıl ilk üç ayda 350.5 milyon lira harcama yapılmışken bu yıl aynı aylarda toplam 691.6 milyon lira harcandı. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre temsil ve tanıtma giderleri kapsamında geçen yıl ocakta 13.9 milyon lira, şubatta 42.1 milyon TL ve martta 64.3 milyon TL olmak üzere yaklaşık 120.3 milyon lira harcama yapılmıştı. Bu yıl ocakta 15.8 milyon lira, şubatta 81.1 milyon lira ve martta 704.2 milyon lira olmak üzere üç ayda yaklaşık 801.1 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Temsil ve tanıtma giderleri için geçen yılın başında ayrılan bütçe ödeneği 938.9 milyon liraydı. Yılsonu itibarıyla yapılan harcama ise bütçe başlangıç ödeneğini neredeyse ikiye katlayarak 1.7 milyar liraya ulaştı.

Haber Merkezi