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15 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail'e ''hızlı'' silah sevkiyatını veto edecek

15 Mayıs 2024, Çarşamba 11:30
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'e hızlıca silah sevkiyatı yapılmasını" öngören tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceğini bildirdi.

Beyaz Saray, geçen hafta sonu Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarıya yönelik Biden'ın kararına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yönetimin İsrail'e yaklaşımının kasıtlı olarak çarpıtıldığına işaret edilerek, "Biden'ın tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceği" kaydedildi.

Tasarının, ABD Başkanı'nın etkili bir dış politika yürütmesini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, "Bu tasarı, Başkan'ın başkomutanlık ve dış ilişkileri yürütme yetkisi de dahil olmak üzere Anayasa'nın ikinci maddesi kapsamındaki yetkilerinin ihlali konusunda ciddi endişelere yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e desteğinde son derece kararlı olduğu yinelendi.

İsrail Güvenlik Yardımı Desteği Yasa Tasarısı

ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta CNN'e verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah göndermeyi durduracaklarını söylemesinin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Ken Calvert, İsrail yönetimine silah sevkiyatının hızlıca sürdürülmesini öngören tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.

"İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarı, ABD'nin İsrail'e "hızlı bir şekilde silah sevkiyatı" yapmasını teklif ediyor. Tasarının bu akşam Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

AA

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