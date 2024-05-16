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16 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Otoyol ve köprülere % 60 zam

16 Mayıs 2024, Perşembe
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

KGM’nin açıklamasına göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücretine yüzde 60 zam yapılarak 15 TL’den 24 TL’ye çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için yüzde 37,50 zamlanarak 290 TL’den 399 TL’ye, 1915 Çanakkale Köprüsü yüzde 42 zamlanarak 295 TL’den 419 TL’ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 40 zamlanarak 35 TL’den 49 TL’ye yükseltildi. Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücretine yüzde 40 zam yapılarak 210 TL’den 295 TL’ye çıkarıldı. Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) otomobil geçiş ücreti yüzde 41 zamlanarak 410 TL’den 579 TL’ye yükseldi.

Ankara - Anka

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