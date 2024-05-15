Cumhur’da kriz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki bazı emniyet görevlerinin açığa alınmasını, MHP, AKP ve Cumhur İttifakı’na “komplo” olarak nitelendirdi.

Türkiye üzerinde emniyet ve yargı üzerinden “hesap yapanların” 15 Temmuz gecesine bakması gerektiğini kaydeden Bahçeli, “Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar” ifadelerini kullandı. BirGün’ün haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımıza, hükûmete oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz! Bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. Emniyette yaşananlar, Yargıtay seçimi, Sinan Ateş dosyası gibi pek çok başlık AKP-MHP kavgasının sokağa taştığını gösterdi. Haber Merkezi

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