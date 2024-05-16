Bu teklife iktidar vekilleri de karşı çıkmalı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Meclis’e sunulması beklenen 9. Yargı Paketi kapsamında öngörülen etki ajanlığı düzenlemesinin, ülke rejimini daha otoriter bir hale getireceğini belirtti.

Yeneroğlu, “Türkiye’yi yeni bir otoriterleşme evresine sürükleyecek bu teklife tüm muhalefet olarak, hatta iktidar milletvekilleri dahil hepimiz karşı çıkmalıyız, iktidarın kanun teklifini meclise dahi getirmemesi gerekir.” ifadelerini kullandı. Hukuk devletine dönme çağrısı yapan Yeneroğlu, “Madde metni hazır olarak ortalıkta dolaşıyor. Vekillerin hazırlamadığı kesin. Düzenlemeden Ak Partili vekillerin de haberi yok. Bir yerlerde hazırlatılıp ‘at imza, çıkan savun’ denilen metinlerden birisi. Tek tip robot millet anlayışını savunan iktidarın öncelikle kendi milletvekillerini de nasıl robotlaştırdığına dair bir örnek bu uygulama. Hani sözde yeni sistem var ya, yeni sistemde sadece vekiller kanun teklifi hazırlayıp verecek lafları var ya, işte nasıl milletle alay ettiklerini milletimiz görsün” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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