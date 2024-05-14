Opel Frontera'nın dünya prömiyeri İstanbul'da yapılacak

Birbirinden iddialı modelleriyle geleceğin teknolojisini bugüne taşıyan Opel, cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumu olarak öne çıkan yeni SUV modeli Frontera’nın dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştiriyor.

Alman otomotiv devi Opel, Yeni Frontera modelini ilk kez dünyaya tanıtacak. İlk görüntüleri henüz bir ay önce yayınlanan yeni modelin dünya prömiyeri İstanbul’da gerçekleşecek. 14 Mayıs Salı günü gerçekleşecek olan dünya prömiyerinde Opel CEO’su Florian Huettl, Alman markanın portföyüne eklenen son modeli uluslararası medya temsilcilerine tanıtacak. Yeni Frontera’nın tanıtımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Opel CEO'su Florian Huettl, “Yeni modelimizin dünya prömiyerini gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni Frontera ve geçtiğimiz günlerde Eisenach'ta tanıttığımız yeni Grandland ile birlikte tamamen elektrikli bir marka haline gelerek portföyümüzdeki her modelin en az bir adet elektrikli versiyonunu sunacağız. Bu, sürdürülebilir ve bireysel mobilite sağlama rotamızda bir başka önemli kilometre taşını temsil ediyor” dedi.

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