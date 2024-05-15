Gezi davasında heyet değişti

Gezi Parkı ve Osman Kavala dosyalarına bakan 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde mahkumiyet kararında imzası bulunan başkan ve heyet üyelerinde değişikliğe gidildi.

Osman Kavala, avukatı Hilal Zengin aracılığıyla yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştu. DW Türkçe’nin haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada Ceza Muhakemeleri Kanununun (CMK) 23/3’üncü maddesi uyarınca “yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapıp karar veren hakimin yargılanmanın yenilenmesi işleminde görev alamayacağı”na işaret edildi. Bundan dolayı Başkan olarak Mesut Özdemir ve üye hakim Murat Bircan’ın yargılanmanın yenilenmesi talebinin değerlendirilmesi ve incelenmesi aşamasında görev alamayacağı kaydedildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.