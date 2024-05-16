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16 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Samsun'da öğrencinin okula getirdiği biber gazı topu patladı

16 Mayıs 2024, Perşembe 14:30
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun sınıfta patlaması sonucu gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula soktuğu biber gazı topunun teneffüste topla oynadığı sırada patlaması sonucu biber gazı sınıfa yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA

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