Üç aylık harcama bir yıldakini geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kamuda ‘tasarruf paketi’ni açıklayana kadar yılın ilk üç ayından temsil, tanıtma, ağırlama, toplantı ve organizasyon giderleri geçen yılın aynı dönemine göre altı katın üzerinde çıktı.

Bu paketle tasarruf hayal

Tasarruf değil, giyotin paketi

Pakette Saray ve zenginleri yok

Temsil ve tanıtma giderleri kapsamında geçen yıl ilk üç aydan yaklaşık 120.3 milyon lira harcanmışken, bu yıl yaklaşık 801.1 milyon lira harcandı. Taşıt kiralama ise geçen yıl ilk üç ayda 350.5 milyon lira harcama yapılmışken bu yıl aynı aylarda toplam 691.6 milyon lira harcandı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre temsil ve tanıtma giderleri kapsamında geçen yıl ocakta 13.9 milyon lira, şubatta 42.1 milyon TL ve martta 64.3 milyon TL olmak üzere yaklaşık 120.3 milyon lira harcama yapılmıştı. Bu yıl ocakta 15.8 milyon lira, şubatta 81.1 milyon lira ve martta 704.2 milyon lira olmak üzere üç ayda yaklaşık 801.1 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Temsil ve tanıtma giderleri için geçen yılın başında ayrılan bütçe ödeneği 938.9 milyon liraydı. Yılsonu itibarıyla yapılan harcama ise bütçe başlangıç ödeneğini neredeyse ikiye katlayarak 1.7 milyar liraya ulaştı.

Haber Merkezi