Hollywood oyuncusundan hutbe!

Filistin’de yaşanan hadiseler ve buna karşı dünyanın ortaya koyduğu tavır çok öğretici ve ibret verici oldu.

“Yabancı”lar Gazze konusunda daha ‘insanî’ davranırken; İslam dünyasının idarecileri maalesef genel anlamıyla sınıfta daldı ve barajı geçemedi. Her ne kadar “yabancı ülke”lerin bazı idarecileri de zalim İsrail’den yana tavır koymuş olsa da; ‘sade vatandaş’lar imtihanı kazandı denilebilir.

Hollywood oyuncusu Susan Sarandon’ın geçen martta, New York’ta İsrail’in Gazze’deki savaşını protesto etmek için düzenlenen ‘Filistin için Milyonlar Yürüyüşü’nde yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem olmak suretiyle “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyenlere de ders vermiş oldu.

New York’ta Filistin için ateşkes çağrısı yapmak üzere toplanan kalabalığa hitap ettiği konuşmasında, “Uygunsuz gerçekleri söylemek size geçim kaynağınızı kaybettirebilir, arkadaşlarınızı kaybettirebilir, ailenizi kaybettirebilir ama şimdi bu şemsiye ve insan denizine bakmanızı istiyorum, çünkü biz sizin aileniziz” diyen Sarandon’ın konuşması sosyal medyada binlerce kez görüntülenmiş. 77 yaşındaki “yabancı” oyuncu, çokça paylaşılan videoda konuşmasını “Hepimiz özgür olana kadar kimse özgür değildir. Yaşasın Özgür Filistin!” sloganıyla bitirmiş.

Susan Sarandon’ın New York’ta ‘Washington Square Park’ta yaptığı konuşmanın özeti şöyle: “Hepiniz hoş geldiniz. Napolyon demiş ki, savaş hükümetin size düşmanınızın kim olduğunu söylemesidir. (...) Biz düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz. Düşmanımız nefrettir, düşmanımız ırkçılıktır, düşmanımız sömürgeciliktir, düşmanımız açgözlülüktür ve düşmanımız haksızlığa sessiz kalmaktır. Katledilmiş çocukları, açlıktan ölen bebekleri, feryat eden anneleri, ailelerini bulmak için enkazı eşeleyen babaları gördüğünüzde başka tarafa bakanların sessizliği, bu kabul edilemez. Şimdi, güçlülerin anlatısını bozmak, adalet için mücadele etmek tek başına yapılacak bir iş olabilir, yorucu olabilir, ancak 75 yıldır bunu yaşayan Filistin halkı için Gazze’de, Rafah’da olanlarla karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir. Uygunsuz gerçekleri söylemek size geçim kaynağınızı kaybettirebilir, arkadaşlarınızı kaybettirebilir, ailenizi kaybettirebilir, ama şimdi bu şemsiye ve insan denizine bakmanızı istiyorum, çünkü biz sizin aileniziz. Yalnız değilsiniz, (...) dünya çapında milyonlarca insan Filistin için, adalet için, ateşkes için ayakta. Direnmeye devam edecek, (...) seslerini yükseltecek milyonlarca insan var ve birbirimizi kucaklamalı, birbirimize teşekkür etmeli ve diğer insanları cesur olmaya ve eninde sonunda tarihin doğru tarafında olduğu kanıtlanacak olan şey için tavır koymaya teşvik etmeliyiz.”

“Yabancı” sanatçı Sarandon’ın saydığı düşmanlar size de Bediüzzaman’ın saydığı ‘düşman’ları hatırlattı mı: “Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.”

Susan Sarandon’ın konuşmasında nefretin, ırkçılığın, açgözlülüğün, haksızlığa sessiz kalmanın ‘düşman listesi’ olarak sıralanması çok anlamlı. İnanın ki bu mesajı ‘hutbe’ olarak okunsa yeridir!