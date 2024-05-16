Yeni başkandan ilk mesaj

Yargıtay Başkanlığı’na seçilen Ömer Kerkez için Yargıtay Konferans Salonu’nda mazbata takdimi ve cübbe giyme töreni düzenlendi.

Kerkez, Yargıtay’ın onuru ve itibarını korumak için elinden geleni yapacağın söyledi.

Son süreçte yargı organlarının ve Yargıtay’ın sürekli tartışılır hale geldiğini belirten Kerkez, “Bu olumsuz tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını mutlaka bir an önce çözmemiz gerekiyor. Biz yargı için zaten büyük fedakarlıklarla görev yapıyoruz. Bunu hiç esirgemeden sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Bu ülkemiz için, yargımız için çok çok önem vereceğim bir durum” diye konuştu.

Ömer Kerkez, görevi boyunca makam odasının herkese açık olacağını ve kimseyi ayırmayacağını vurgulayarak, “Türk yargısı; insan haklarına saygı, temel hak ve özgürlüklere saygı, fikrini aklına, bağımsızlığın gücünü kararına, tarafsızlık ve adalet duygusunu yüreğine kazımış gerçek hakim ve savcıların sırtında yükselecektir” dedi.

Ankara - Anka