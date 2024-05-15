Ekonomiyi bu hale getirenlerle hiçbir şey düzelmez

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni değerlendirdi.

“Ekonomiyi bu hale getiren aktörler ve bakış açısıyla yüzleşmeden bugünden ileriye dönük yol alınmasının mümkün olmadığını” belirten Ekmen, vatandaşların paket konusunda ikna edilip edilemeyeceğinden emin olmadıklarını aktardı. Tasarruf paketinde bazı kalemler dışında sonuç üretecek hiçbir kalem bulunmadığını savunan Ekmen, “Siyasi etik yasası çıkmadıkça, Varlık Fonu’na son verilmedikçe, davetiyeli ihale sistemine son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz” dedi. Ekmen, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sayıştay gerçek bir denetim yapmadıkça, eski hüviyetine kavuşmadıkça tasarruftan bahsedemezsiniz. Özel hesap, özel ödenek, fon gibi denetimsiz ve şeffaf olmayan yollarla yapılan harcamalara son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz.” AA

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