Hürriyet yolcuları ülkeyi demokrasiyle tekrar buluşturacak

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “‘Hürriyet yolcuları’nın sahip olduğu azim ve inançla ülkemizi yeniden demokrasi ile buluşturacağımıza eminiz” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Uysal, şunları söyledi: “Milletimizi kendi egemenlik hakları ile buluşturan, demokrasiyi iktidara taşıyan 14 Mayıs 1950 Seçimleri’nin yıl dönümü, biz Demokratlar için #DemokrasiBayramı bugün. Tam 74 sene önce “hürriyet yolcuları”nın Türkiye için hayal ettikleri geleceğe adım atıkları günün yıl dönümünde, bir taraftan demokrasi için ölüme yürüyen Demokrasi Şehitlerinin hatırası diğer taraftan da demokrasinin bugün geldiği noktayı düşününce buruk bir bayram geçiriyoruz. Ancak burukluğumuzun en önemli nedeni kuşkusuz Bayar’dan Menderes’e, Özal’dan Demirel’e ‘demokrasi’ için hayatını vakfetmiş olanların bu Aziz Millet ve Memleket için hayalini kurdukları geleceğe, hayata erişememiş olmak!”

Demokrasinin haline üzülüyoruz

“Demokrasinin mevcut halini düşününce bir kutlamadan ziyade anma günü. Üçüncü Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Merhum Celal Bayar’ın ifadesiyle ‘milletimizin kaderine hakim olduğu’ gün olan 14 Mayıs 1950 Seçimlerinden bu yana ve özellikle son 21 yılda Türk Demokrasi tarihi ancak ve ancak kaybı tazmin etmeye dönük bir gayretten ibaret hale geldi. Türk demokrasi tarihinde Tanzimat’tan beridir denenen, lakin çeşitli sebeplerle vakıf olunamayan ‘demokrasiye geçiş’ teşebbüslerinin başarılı olduğu, ‘bir devre son verilen ve başka bir devrin açıldığı’ o müstesna günün yıldönümünde adına ‘demokrasi’ diyemeyeceğimiz bir siyasi iklimde bulunmanın üzüntüsü içindeyiz.”

Millet bu iktidarla kazandıklarını kaybetti

“Cumhuriyet rejiminin demokrasi ile gelişeceği ve tamama ereceği bilinci, cumhuriyetin temel dayanaklarından hakimiyet-i milliye ve istiklal-i tamme ilkesinin demokrasi ile varlık bulacağı inancıyla verilmiş büyük bir mücadelenin neticesinde haklarına, hürriyete kavuşan Milletimiz, son 21 yılda iktidarın yaptıkları ve reva gördükleri ile kazandırdıklarını kaybetti. O gün ve sonrasında Milletin kazancını kendi adına kayıp sayanların türlü girişimleri ile demokrasi sakatlandı. Bugün, #14Mayıs1950 Seçimlerine girilen süreçte olduğu gibi bir sürecin bizatihi içindeyiz. Ancak “Hürriyet yolcuları”nın sahip olduğu azim ve inançla ülkemizi yeniden demokrasi ile buluşturacağımıza eminiz.”