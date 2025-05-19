Arap Ligi Zirvesi’nde de Gazze konuşuldu

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yapılan 34’üncü Arap Ligi Zirvesi’nde, Gazze’deki savaş, Filistin meselesi ve bölgesel gerilimler gündemin odağında yer aldı.

Toplantıya BM Genel Sekreteri António Guterres ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in yanı sıra çok sayıda Arap lider katıldı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde düzenlenen zirvede konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, bölgenin ciddî güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek dış müdahalelere ve zorla göçe karşı olduklarını vurguladı.

Zirve’de Suriye’yi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani temsil etti. Bölge medyasında yer alan haberlere göre Suriye geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçmişte aşırılıkçı sünnî gruplarla bağlantıları olduğu için, Irak’taki Şii siyasî ve milis gruplarıın gösterdiği sert tepkiler nedeniyle Zirve’ye katılamadı.

Guterres, zirveye hitabında, Gazze’de derhal kalıcı bir ateşkese varılması ve insanî yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı. BM’nin uluslararası hukuka ve insanî ilkelere uygun olmayan hiçbir yardım operasyonuna katılmayacağını yineleyen Guterres, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesin bir dille reddetti.

Bağdat zirvesi, 2012’den bu yana Irak’ta düzenlenen ilk Arap Ligi zirvesi olma özelliğini taşıyor. Arap liderler, daha önce Mart ayında Kahire’de yapılan toplantıda Gazze’nin yeniden inşası için bir plan kabul etmişti.