"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Arap Ligi Zirvesi’nde de Gazze konuşuldu

19 Mayıs 2025, Pazartesi 01:43
Irak’ın başkenti Bağdat’ta yapılan 34’üncü Arap Ligi Zirvesi’nde, Gazze’deki savaş, Filistin meselesi ve bölgesel gerilimler gündemin odağında yer aldı.

Toplantıya BM Genel Sekreteri António Guterres ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in yanı sıra çok sayıda Arap lider katıldı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde düzenlenen zirvede konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, bölgenin ciddî güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek dış müdahalelere ve zorla göçe karşı olduklarını vurguladı.

Zirve’de Suriye’yi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani temsil etti. Bölge medyasında yer alan haberlere göre Suriye geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçmişte aşırılıkçı sünnî gruplarla bağlantıları olduğu için, Irak’taki Şii siyasî ve milis gruplarıın gösterdiği sert tepkiler nedeniyle Zirve’ye katılamadı.

Guterres, zirveye hitabında, Gazze’de derhal kalıcı bir ateşkese varılması ve insanî yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı. BM’nin uluslararası hukuka ve insanî ilkelere uygun olmayan hiçbir yardım operasyonuna katılmayacağını yineleyen Guterres, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesin bir dille reddetti.

Bağdat zirvesi, 2012’den bu yana Irak’ta düzenlenen ilk Arap Ligi zirvesi olma özelliğini taşıyor. Arap liderler, daha önce Mart ayında Kahire’de yapılan toplantıda Gazze’nin yeniden inşası için bir plan kabul etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 477
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu yol "melodili'' yol

    İsrail, Gazze'de kalıcı işgal saldırılarını başlattı

    İsrail ablukayı derhal kaldırmalı

    Manisa'da minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Çin, ABD'den poliformaldehit kopolimer ithalatına yüzde 74,9 gümrük vergisi uygulayacak

    Selahattin Yaşar Çarşamba Kitap Fuarında

    Şampiyon olan Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk takım oldu

    Müsilaj tehlikesi geçmedi

    Sahte bal, arıcılığı vuruyor

    Netanyahu’ya karşı sivil ayaklanma çağrısı

    Tajani’den İsrail’in saldırılarına tepki

    Irak, Gazze için 20 milyon dolar katkı sağlayacak

    Ekonomi kötüye gidiyor

    Arap Ligi Zirvesi’nde de Gazze konuşuldu

    Kuraklık tehlikesi kapıda

    Cumhur ittifakı sus-pus olmuş

    Hollanda’da Nekbe yürüyüşü

    Sürecin şeffaf yönetilmesi gerekiyor

    “Faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler”

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    “Kurbanlarınız için hazırız”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur Talebeleri CHP’ye rey vermezler...
    Hasan GÜNEŞ

    Terörün sonu ve yeni bir başlangıç
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (1)
    Genel

    Sürecin şeffaf yönetilmesi gerekiyor
    Risale-i Nur'dan

    Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek
    Yeni Asya'dan Size

    Okumak ruhun şifasıdır
    Süleyman KÖSMENE

    Afrika’ya uzatılan el: Yurt dışı kurbanları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.