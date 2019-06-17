Arjantin'i endişelendiren 7 saat!

Arjantin Devlet Başkanı Macri, Arjantin'de sabah saatlerinde başlayıp ülkenin çoğunu etkisi altına alan ve kısmi olarak giderilen elektrik kesintisinin neden kaynaklandığını henüz belirleyemediklerini açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından ülke çapında etkili olan enerji kesintisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arjantin Devlet Başkanı Macri, "Bu sabah, elektrik bağlantı sisteminden kaynaklı bir arıza, ülke çapında elektrik kesintisine yol açtı. Elektrik kesintisinin sebebini henüz belirleyemedik." ifadelerini kullandı. Problemin en kısa sürede çözülmesi için çalışıldığını belirten Macri, konunun derinlemesine araştırılacağını kaydetti. Elektrik sağlayıcılarından açıklama Arjantin'in elektrik sağlayıcı şirketlerinden Edesur'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, kesintinin ülkenin Uruguay sınırında bulunan Salto Grande ile Paraguay sınırında yer alan Yacyreta enerji santralleri arasında elektrik iletimindeki arızadan kaynaklandığı bildirildi. Açıklamada, şirketin hizmet verdiği alanın yüzde 60'tan fazlasında kesintinin giderildiği bilgisi paylaşıldı. Arjantin'in en büyük elektrik sağlayıcı şirketi Edenor'un sosyal medya hesabından kesintinin aynı sebepten meydana geldiği belirtilerek, hizmet verilen alanın yüzde 90'ına enerji ulaştırıldığı açıklandı. 7 saat sürdü, ülkenin nerdeyse tamamı etkilendi Güney Amerika ülkesi Arjantin'de sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 7 saat süren elektrik kesintisi neredeyse ülkenin tamamını etkilemişti. Başkent Buenos Aires'te toplu taşımada aksamalara neden olan elektrik kesintisi yüzünden bazı trafik ışıkları çalışmamıştı. Öte yandan, yerel seçimlerin düzenlendiği Santa Fe, San Luis ve Formosa eyaletlerinde halk oy kullanmak için cep telefonlarından ve gün ışığından faydalanmıştı. Yine yerel seçimlerin yapıldığı, ülkenin en güneyinde, "dünyanın sonu" olarak da bilinen Tierra del Fuego eyaleti ise elektrik kesintisinden etkilenmemişti. AA

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