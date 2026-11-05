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5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Netanyahu'dan koalisyon açıklaması: "İsrail'in varlığını tehdit eder"

05 Kasım 2026, Perşembe 09:03
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim sonrasında hükümet kurma çalışmalarına dair sert açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İslamcı partilerin desteğine dayanan bir koalisyonun ülkenin güvenliğini tehlikeye atacağını savundu.

İsrail Başbakanı ve Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri, güvenlik politikaları ve seçimlere dış müdahale iddialarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, radikal İslam tehdidine vurgu yaparak sol bloğun hükümet kurma stratejisini sert bir dille eleştirdi.

"İslamcı partilere bağımlı bir hükümet ülkeyi içten parçalar"

"Radikal İslam"ın bugün Avrupa’daki devletleri parçalayan bir sorun olduğunu iddia eden Netanyahu, bu tehdidin İsrail için de geçerli olduğunu söyledi. İsrail'in dışarıdan İran ve uzantıları, içeriden ise İslamcı partiler tarafından tehdit edildiğini öne süren Başbakan, şu ifadeleri kullandı. "Radikal İslam tehdidiyle kesinlikle başa çıkamayacak olan, radikal İslam’a ve bir Yahudi devletinin varlığını reddeden bu İslamcı partilere bağımlı bir hükümettir. Temsilcilerinin söylediklerine kulak vermek yeterlidir. 'Şehit olmak en yüce onurdur', 'Hamas bir hayır kurumudur' diyorlar. Böyle bir hükümet sadece düşmanlarımızla savaşmayacak, bizi içten içe parçalayacaktır. Bu, varlığımızı tehdit ediyor."

Sol bloğa tepki ve "Geniş tabanlı ulusal hükümet" çağrısı

Sol blok liderlerini ulusal çıkarlar yerine kendi siyasi çıkarlarını ön planda tutmakla suçlayan Netanyahu, muhalefetin "terör destekçileri"ne dayanan dar bir azınlık hükümeti kurmaya çalıştığını iddia etti. Geniş tabanlı bir hükümet kurulması ihtimalinin imkansız şartlar öne sürülerek engellendiğini savunan Netanyahu, ülkeyi bu zorluktan çıkaracak tek formülün Likud liderliğinde, ulusal bloğun tüm bileşenlerini ve Siyonist partileri içeren geniş bir ulusal hükümet olduğunu yineledi.

Seçimlerde "Yabancı devlet" şüphesi: Şabak soruşturma başlattı

Netanyahu’nun açıklamasındaki en dikkat çekici noktalardan biri de seçimlere dış müdahale iddiaları oldu. Yabancı devletlerin seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla muazzam miktarda para harcadığına dair ciddi şüpheler bulunduğunu belirten İsrail Başbakanı, konunun yargıya ve istihbarata taşındığını açıkladı.

Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Solberg'in, iç güvenlik teşkilatı Şabak'a (Shin Bet) güvenlik soruşturması başlatması yönünde talimat verdiğini aktaran Netanyahu, "Bu soruşturmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Gerçeğin tamamına, hiçbir şeyin örtbas edilmeden ve gecikme olmaksızın ulaşılmalıdır. Seçimlerin temizliği, demokrasinin temelidir" diyerek sözlerini tamamladı. (ANKA)

Etiketler: Netanyahu, İsrail Seçimleri, Koalisyon Görüşmeleri, Likud, Şabak, Shin Bet,
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