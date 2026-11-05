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5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Siber Güvenlik Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı: Güncel olmayan iOS işletim sistemlerine dikkat!

05 Kasım 2026, Perşembe 04:45
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde, vatandaşlarımızın WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikayetlerde artış gözlemlenmektedir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu girişimlerde, hesap sahiplerinin kimlikleri kullanılarak, yakın çevrelerinden IBAN bilgileri üzerinden para transferi talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Siber Güvenlik Başkanlığımızca yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edilmiştir." denildi.

Zararlı yazılımların internet ortamındaki kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabildiği aktarılan açıklamada, "Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir." uyarısında bulunuldu.

Bu yöntemlerle cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganların, kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşarak, kullanıcıların bilgisi dışında işlem gerçekleştirebildikleri, hesap sahiplerinin kimliğini kullanarak iletişim listelerindeki kişilerden acil ihtiyaç gerekçesiyle para transferi talep edebildikleri bildirildi.

Para transferi taleplerinin farklı iletişim kanallarından doğrulanması istendi

Açıklamada, vatandaşların dijital güvenliklerini korumaları amacıyla almaları gereken tedbirlere de yer verildi.

Başta iPhone kullanıcıları olmak üzere tüm vatandaşların cihazlarının işletim sistemlerini ve mesajlaşma uygulamalarını güncel tutmaları, iPhone cihazlarında "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" bölümünden sunulan en güncel güvenlik güncellemelerini yüklemeleri istendi.

Sosyal medya reklamları dahil kaynağı belirsiz veya güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması, güvenilir olmayan internet sitelerinden uygulama veya dosya indirilmemesi ve şüpheli bağlantıların açılması halinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi gerektiği belirtildi.

WhatsApp ve diğer dijital hesaplarda iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi, doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması, WhatsApp uygulamasındaki "Bağlı Cihazlar" bölümünün düzenli kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması tavsiye edildi.

Bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görüntülenmeyebileceğine dikkati çekilen açıklamada, tanıdık kişilerden gelen mesajlar dahil IBAN bilgisi ve para transferi taleplerinin farklı bir iletişim kanalı üzerinden, tercihen ilgili kişi telefonla aranarak doğrulanmasının önemine işaret edildi.

Hesapları ele geçirilen vatandaşlara başvuru uyarısı

Açıklamada, hesaplarının ele geçirildiğinden şüphelenen vatandaşların yakın çevrelerini farklı iletişim kanallarından bilgilendirmeleri, şüpheli mesajlar ve IBAN bilgileri dahil dijital delilleri muhafaza ederek kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerektiği belirtildi.

Para transferi gerçekleştirilmiş olması halinde ilgili bankayla gecikmeksizin iletişime geçilmesi, cihaz güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla telefonun sıfırlanarak güncel işletim sistemi sürümünün yüklenmesi tavsiye edildi.

Bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesapları başta olmak üzere tüm hesap parolalarının güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesi ve mümkün olan tüm hesaplarda çok faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesi önerildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, tanıdıkları kişilere ait gerçek mesajlaşma hesaplarından gelen iletilerin de hesap sahibinin bilgisi dışında gönderilmiş olabileceğini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Siber Güvenlik Başkanlığının vatandaşların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla siber tehditlere yönelik izleme, analiz ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

AA

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