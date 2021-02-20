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20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Aşı uygulamasında usulsüzlük yapan Arjantin Sağlık Bakanı istifa etti

20 Şubat 2021, Cumartesi 10:01
Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ünlü bir gazetecinin kendisi aracılığıyla sıra almadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdığını açıklamasının ardından istifa etti.

Ayrıcalıklı aşı skandalının ortaya çıkmasıyla Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in kendisinden istifasını istediği Garcia, Twitter hesabından paylaştığı istifa mektubunda, "Arjantin ulusunun Sayın Başkanı, talebinize cevaben sağlık bakanlığı görevinden istifamı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Garcia, sağlık bakanlığında kayıt dışı bir şekilde aşı olan kişilerin, mevcut aşılama planına dahil olan grupta bulunduğunu ve özel sekreterinin bu kişileri bakanlığa çağırmasından kaynaklanan kafa karışıklığının sorumluluğunu üstendiğini açıkladı.

Arjantin'de hükümete yakınlığıyla bilinen ünlü gazeteci Horacio Vertbisky'nin daha önceden arkadaşı olan Garcia sayesinde sıra almadan Kovid-19 aşısı yaptırdığını duyurması ülke gündemine oturdu.

Vertbisky, bir radyo programında, "Kovid-19 aşısı yaptırmaya karar verdim, nereden yaptıracağımı araştırdım. Bakan olmadan önce, çok uzun zamandır tanıdığım eski arkadaşım Gines Gonzalez Garcia'yı aradım. Bana Posadas Hastanesi'ne gitmem gerektiğini söyledi. Daha sonra Gines'in sekreterinden bir mesaj geldi ve Posadas Hastanesinden, sağlık bakanlığına bir ekibin gelip bana orada aşı yapacaklarını iletti" dedi.

Arjantin basınında Garcia'nın sağlık bakanlığında aralarında milletvekilleri, senatörler ve iş adamlarının da bulunduğu birçok kişiye Kovid-19 aşısı uygulattığına yönelik haberler çıkmıştı.

Fernandez hükümeti Arjantin'de 24 Aralık 2020'de başlayan aşılama programının yavaş işlemesi nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu ülkede sağlık bakanlığı verilerine göre 241 bin 662'sine ikinci dozun da uygulandığı 391 bin 975 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rusya ile toplam 10 milyon doz Sputnik V aşısı alımında anlaşan Arjantin, bu anlaşma kapsamında şu ana kadar 1 milyon 240 bin doz, 17 Şubat 2021'de de Hindistan'da üretilen Covishield aşısından 580 bin doz ülkeye getirmişti.

Arjantin'de 51 bin kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişide görüldü.

Etiketler: aşı, usulsüzlük, Arjantin Sağlık Bakanı
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