İsrail borç batağında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Ekim 2023 sonrası artan savunma harcamaları nedeniyle ekonomiyi giderek büyüyen bir borç yüküyle karşı karşıya bıraktığı bildirildi. Çok cepheli askerî operasyonlar ve uzun vadeli silahlanma planlarının malî istikrarı zayıflattığı ifade edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Ekim 2023 sonrası savunma harcamalarını dizginlemekte zorlanırken ekonomiyi riskli bir borç batağına sürüklüyor. İsrail'in 10 yıllık savunma bütçesi yaklaşık 95 milyar dolarlık bir plan çerçevesinde şekilleniyor. Gazeteye göre saldırıların uzaması, yalnızca can kayıpları ve derin bir psikolojik yıkımla sınırlı kalmayıp, yedek askerlik maliyetlerinden kamu maliyesindeki ağır tahribata kadar halkın yaşam kalitesi üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurması bekleniyor.

