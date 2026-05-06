"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kadına şiddete “ama”sız “hayır”

06 Mayıs 2026, Çarşamba 09:00
Prof. Dr. Alev Erkilet, “İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddet Algısı” araştırmasının tanıtım toplantısında şiddetin çeşitli sebeplerle beslendiğine dikkat çekerek “Şiddet amasız, fakatsız reddedilmelidir” dedi.

Anadolu’dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT)’in Medeniyet Üniversitesi ile birlikte hazırladığı “İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Algı Araştırması” sonuçlandı. Raporun tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Alev Erkilet, kadına yönelik şiddete “ama”sız karşı çıkmak gerektiğini vurguladı.

İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan, “İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Algı Araştırması”, Aysit Vakfı’nın öncülüğünde ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin destekleriyle kamuoyuyla paylaşıldı. Medeniyet Üniversitesi’nde tanıtımı yapılan raporun sonuçları Sosyolog Prof. Dr. Alev Erkilet tarafından masaya yatırıldı. Şiddetle mücadelenin yalnızca yasa ve cezalarla sınırlı kalamayacağını belirten Erkilet, asıl dönüşümün toplumun algı ve yargılarında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Sosyal psikolojideki “kalıp yargı, önyargı ve ayrımcılık” zincirine dikkat çeken Erkilet, bu sürecin şiddeti besleyen temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Kalıp yargılar şiddeti besliyor

Toplumda yerleşmiş bazı atasözleri ve söylemlerin kadını edilgen bir konuma ittiğini belirten Erkilet, bu tür kalıp yargıların hem erkekler hem kadınlar tarafından içselleştirildiğini söyledi. Bu durumun şiddetin “hak edilmiş” gibi algılanmasına yol açtığını vurgulayan Erkilet, kalıp yargıların zamanla önyargıya, oradan da ayrımcılığa dönüştüğünü ifade etti.

Üç kritik alan: Eğitim, temsil, ses

Erkilet, kadına yönelik şiddetle mücadelede “Eğitim, temsil, söz ve görünürlük” alanlarının önemine dikkat çektiği konuşmasında, kadının eğitime erişimi ve ekonomik bağımsızlığının hayati olduğunu belirtti. Erkilet, “Ses, varlık ve kimliktir” dedi.

“Şiddet amasız reddedilmeli”

Konuşmasının sonunda net bir mesaj veren Erkilet, kadına yönelik şiddetin çoğu zaman “ama”lı ifadelerle meşrulaştırıldığını söyledi. Bu yaklaşımın terk edilmesi gerektiğini belirten Erkilet, “Şiddet amasız, fakatsız, şartsız reddedilmelidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 2 kadından biri şiddet mağduru

Aysit Vakfı’nın öncülüğünde hazırlanan “İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Algı Araştırması” sonuçları kadına şiddetin boyutlarına dikkat çekti. 750 kişilik hibrit örneklemle gerçekleştirilen araştırma; şiddetin yalnızca fizikîdeğil, psikolojik, ekonomik ve dijital katmanlarını da mercek altına alarak toplumun şiddeti nasıl tanımladığını, hangi alanlarda reddettiğini ve nerelerde normalleştirdiğini ortaya koydu. 

Araştırmaya göre İstanbul’da her iki kadından biri (%47), 18 yaşından itibaren en az bir kez şiddetin bir türüne maruz kalıyor. Daha da çarpıcı olan ise bu kadınların %41,2’sinin şiddeti yalnızca geçmişte değil, son bir yıl içinde de yaşamaya devam etmesi. 

Araştırmanın öne çıkan neticeleri şöyle:

*Kadınların %47’si hayatında en az bir kez şiddete maruz kalıyor

*Şiddet yaşayan kadınların %41,2’si bu durumu son bir yıl içinde de deneyimliyor

*%53,2 ile psikolojik ve duygusal şiddet ilk sırada yer alıyor

*Şiddetin faili %69,2 oranında eş veya eski eş

*Katılımcıların %32,5’i giyim müdahalesini, %28,7’si kıskançlık temelli kontrolü normal buluyor

*Toplumun %61,1’i kadınların şiddeti gizlediğini düşünüyor

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Okunma Sayısı: 342
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazetecilere baskıya son verin

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    AKP: Gündemimizde ara zam yok

    Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

    İran Kirmanşah'da 5 büyüklüğünde deprem

    ABD’de Kur’ân sadâsı

    Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

    Kadına şiddete “ama”sız “hayır”

    Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?

    İsrail borç batağında

    Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler

    Kölelikten işçiliğe ve sonrasına: Emeğin serüveni

    Hürmüz Boğazı'nda başlatılan "Özgürlük Projesi'ne" rağmen İran'la ateşkesin bitmediğini belirtti

    7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk
    Genel

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?
    Genel

    İsrail borç batağında
    Genel

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi
    Genel

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak
    Genel

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız
    Genel

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.