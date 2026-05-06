Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

Elazığ’da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı, camide hasar oluştu.

Gök gürültülü sağanak sırasında Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Sürsürü Camii’nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı. Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. AA

