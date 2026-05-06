ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

ABD’de yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre Başkan Donald Trump’ın halk desteği yüzde 35’e kadar geriledi.

Veriler, Trump’ın popülaritesinin 6 Ocak olaylarının ardından görülen seviyelerin de altına indiğini ortaya koyarken, Cumhuriyetçi Parti içinde 2026 ara seçimleri öncesinde endişelerin arttığı belirtiliyor. CNN anketine katılanların yüzde 70’inden fazlası, Trump’ın hayat pahalılığını düşürmeye yeterince odaklanmadığını düşünüyor. 28 Şubat’ta başlayan İran savaşı da kamuoyu desteğini etkileyen önemli gelişmeler arasında yer aldı. Anketlere göre toplumun yüzde 61’lik kesiminin bu süreci “hata” olarak değerlendirdiği belirtildi. Trump’ın popülaritesindeki düşüşün tek bir gelişmeden ziyade bir dizi karar ve olay sonrasında hızlandığı belirtiliyor. Haber Merkezi

