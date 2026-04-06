Gazze için yelken açtılar

Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu için Fransa’dan yola çıkan yaklaşık 20 tekne, Filistin’e destek sloganlarıyla Marsilya’da uğurlandı.

Akdeniz'in farklı limanlarından Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmayı ve oradaki halka insanî yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu" için hazırlıklar sürüyor. Filonun yeni misyonuna Fransa'dan katılacak yaklaşık 20 tekne, haftalardır Marsilya'da yaptığı hazırlıklarını tamamlayarak İtalya'ya doğru yola çıktı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan Marsilya sakinleri, tekneleri "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Gazze, Marsilya seninle", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları ve alkışlarla uğurladı. Tekneleri hazırlayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Marsilya'nın L'Estaque Limanı'nda basın toplantısı düzenledi.

İdam yasası, hukuku ihlâl

Leostic, Marsilya'dan yola çıkan teknelerin Gazze'deki ablukaya ve soykırıma tepki göstermek için önemli olduğunu söyledi. İsrail Meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam yasası hakkında Leostic, "Bu, hukukun bir kez daha ihlal edilmesi demek ve son derece korkunç." değerlendirmesini yaptı.

Durum kötüleşmeye devam ediyor

Thousand Madleens to Gaza hareketi üyesi Nozha Trabelsi, "Gazze'de yaşananlar, Gazze'nin de ötesine yayılıyor. Bir ateşkes olduğuna bizi inandırdılar ancak durum bu değil." ifadesini kullandı. Trabelsi, 2010'da Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda 10 kişinin can verdiğini hatırlatarak "Filistinliler için durum kötüleşmeye devam ediyor." dedi.

“İsrail, soykırımcı bir sömürge devletidir”

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) sözcülerinden Pierre Stambul, "İsrail, soykırımcı bir sömürge devletidir. Bu, bir görüş değil; bu, tartışılmaz bir tarihî gerçektir." ifadelerini kullandı. Fransa'dan giden teknelerin yolcularından Maceo isimli Yeni Antikapitalist Parti-Antikapitalist (NPA-A) üyesi, "Fransa hükümeti, Filistin'de yaşanan soykırımın suç ortağıdır." dedi.

“Haydut İsrail’e kesinlikle yaptırımlar talep ediyoruz”

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) üyesi Claude Leostic, Gazze'de yaşananlar karşısında yöneticilerinin suç ortaklığından utandıklarını ve bunun sona ermesini istediklerini dile getirdi. Leostic, "Haydut devlet İsrail'e yönelik kesinlikle yaptırımlar talep ediyoruz." ifadesini kullandı.