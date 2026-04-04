Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kar ve tipi sebebiyle Ardahan-Şavşat kara yolu, tüm araçların geçişine kapatıldı.

Kentte aralıklarla devam eden kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı ile Ardahan-Kars kara yolunun Sakaltutan mevkilerinde ulaşımı aksattı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi. Sürücülerden Levent Bilgili, kar ve tipinin ulaşımı zorlaştırdığını söyledi. Kars'tan Ardahan’a geldiğini anlatan Bilgili, "Bugün kar ve tipi hem görüş mesafesini düşürdü hem de buzlanmaya neden oldu. Kış lastiklerimi henüz çıkarmadığım için rahat ilerliyorum.” dedi. Yetkililer, ilerleyen saatlerde bazı noktalarda buzlanma ve tipinin etkisini artırabileceği uyarısında bulundu. Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı Kent merkezi başta olmak üzere yüksek noktalarda kar etkisini artırdı. Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi, görüş mesafesi azaldı. Söz konusu yolun Sahara mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı. Ekipler yolda çalışabilmek için tipinin durmasını bekliyor. AA

Okunma Sayısı: 478

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.