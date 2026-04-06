Savaş oldu, nasılsa enflasyon düştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Elazığ’da yaptığı konuşmada hükümeti ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi.

Arıkan, “Şubat ayı içerisinde mazot artışları çok düşük olmasına rağmen enflasyon yüzde 32’lerde çıktı. Mart’ta savaş oldu, akaryakıt fiyatları patladı. Ama bizim ülkede enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Akşam oldu tarihimizin en büyük zamlarıyla karşı karşıya kaldık. Bir savaş esnasında yapılabilecek en kötü şeyi hükümet yapmaya başladı. Hükümet savaşın faturasını vatandaşlara kesiyor” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 320

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.