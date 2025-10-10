Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararı

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin aldığı kararda, yürütmenin durdurulmasını isteyen İbrahim Akın "davacı", Bayrampaşa Belediye Başkanlığı da "davalı" olarak yer aldı.

Davacı tarafından sunulan dilekçenin özetinde, Bayrampaşa Belediye Meclisince 21 Eylül'de gerçekleştirilen belediye başkan vekili seçimine ilişkin meclis toplantısında, aday olarak belirlenen davacı Meclis Üyesi İbrahim Akın ile Meclis Birinci Başkan Vekili olması nedeniyle meclis toplantısına başkanlık eden Meclis Üyesi İbrahim Kahraman arasında gerçekleştirilen ilk iki tur oylamada üye tam sayısının üçte iki, üçüncü tur oylamada ise salt çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Dördüncü turdaki oylamada da bir öncekinde en çok oy alan iki adayın eşit oy aldığının tespit edildiği gerekçesiyle, kanun hükmü uyarınca gerçekleştirilen kura çekiminde adaylardan Kahraman'ın belediye başkan vekili olarak seçilmesine ilişkin 21 Eylül'de alınan meclis kararının hukuka aykırı olduğu aktarılan dilekçede, tarafsızlık ve menfaat çatışmasına yönelik itirazlar dikkate alınmaksızın toplantıya aynı zamanda aday olan birinci başkan vekilinin başkanlık ettiği, üçüncü ve dördüncü turda lehine kullanılan oyun haksız bir şekilde geçersiz sayıldığı ileri sürülerek, iptali ve yürütmenin durdurulması istendiği ifade edildi.

Kararda, "5393 sayılı Belediye Kanunu"nun 45. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kanun hükmünde, örtülü kanun boşluğu bulunduğu sonucuna varıldığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan, "Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, ...bir başkan vekili seçer.' hükmünün, kamu yönetimine hakim olan, yukarıda zikrolunan tarafsızlık ve çıkar çatışmasından kaçınma ilkeleri de gözetilerek kanunun amacına uygun sınırlanması yoluyla yorumlandığında, seçim için aday belirleme süreci sonucunda adaylardan birinin aynı zamanda sırası ile meclis birinci başkan vekili, meclis ikinci başkan vekili ya da meclisin en yaşlı üyesi olması halinde meclise sırası ile meclis ikinci başkan vekilinin başkanlık etmesi, meclis ikinci başkan vekilinin bulunmaması ya da aynı zamanda seçimde aday olması durumunda, meclisin en yaşlı üyesinin meclise başkanlık etmesi, nihayetinde meclisin en yaşlı üyesinin seçimde aday olması durumunda ise aday olan en yaşlı üyeden sonra mecliste en yaşlı olan üyenin meclise başkanlık etmesi gerektiği şeklinde anlaşılması ve yorumlanması gerektiği sonucuna varılmıştır."

Uyuşmazlık konusu seçim işlemine ilişkin meclis toplantısına başkanlık eden İbrahim Kahraman'ın aynı zamanda seçimde aday olarak yer alması nedeniyle meclise başkanlık edemeyeceği yönünde diğer aday meclis üyesi davacının mensubu olduğu parti grubu temsilcilerince itiraz edildiğinin altı çizilen kararda, ancak itirazları kabul görmeyerek tüm seçim sürecinin aynı zamanda seçimde aday Kahraman'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında gerçekleştirildiğinin görüldüğüne işaret edildi.

Kararda, bu durumda, uyuşmazlık konusu seçimin gerçekleştirildiği meclis toplantısının seçime giren adaylardan birinin başkanlığında toplanması ve seçim sürecinin onun başkanlığında yürütülmesinin "tarafsızlık ilkesine ve çıkar çatışmasından kaçınma' ilkesine aykırılık oluşturduğu belirtilerek, söz konusu usul hatasının uyuşmazlık konusu seçim işleminin tüm aşamalarına etkili olan esaslı bir usul eksikliği olduğu sonucuna varıldığından, usul, mevzuat ile hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılan dava konusu seçim işleminin iptali gerektiği sonucuna ulaşıldığı bildirildi.