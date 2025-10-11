“İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”

Yazar Alaattin Aktaş, “İç borçlanma faizinde 23 yıl önceyi “yakalamaya” bir adım kaldı!” başlıklı bir yazı yazdı.

Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca

2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

Ekonomi’de yazan Aktaş şunları söyledi:

“İç borçlanmaya ilişkin en son, en “taze” veri Eylül ayına ait ve bu veriler Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Eylül’de faizin yüksekliği yönüyle bu yılın “gümüş” madalyalı borçlanması gerçekleştirilmiş. Eylüldeki iç borçlanmanın faizi tam yüzde 40,82. Bu yılın “altın” madalyalı ayı, yüzde 46,56 ile haziran. 2003’ten 2025’ün eylül ayı sonuna kadar geçen yaklaşık yirmi üç yıllık dönemdeki iç borçlanmada en yüksek yıllık ortalama faiz 2003’te oluştu. O yılın ortalama faizi yüzde 40,21. 2003’te, Türkiye’nin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadığı 2001’in izleri hâlâ tam olarak silinememişti ve bu yüzden o yılın özellikle ilk aylarında çok yüksek faizle borçlanmak gerekmişti. Bu madalyalar için 2003’ün bir bahanesi vardı, peki 2025’in var mı?”

