AYET: Göklerde ve yerde ne varsa Onundur. İtaat da daima Onadır. Siz Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nahl Suresi: 52 HADİS: Aranızdaki selâmlaşmanın mükemmel olması musafaha etmekledir. Camiü’s-Sağir, No: 2615

